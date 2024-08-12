В Азербайджане увеличено количество молодых людей, которые будут обучаться за рубежом по госпрограмме

В ходе реализации Государственной программы на 2022-2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран увеличено количество студентов, ежегодно направляемых за границу.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в поправке к распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Об утверждении Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран".

Согласно распоряжению, в период реализации Государственной программы ежегодно не более 500 человек (в общей сложности до 2000 граждан Азербайджанской Республики) будут обеспечены обучением в престижных высших учебных заведениях за рубежом на уровне бакалавриата и магистратуры высшего образования.

До настоящего времени это число составляло 400 человек.

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