Крупный пожар в Баку

2 сентября на морской платформе №4 Управления нефтегазодобычи "28 Мая" ПО "Азнефть" произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азнефть", на место происшествия немедленно были привлечены противопожарные суда, распространение огня предотвращено в короткие сроки и пожар полностью потушен.

В результате происшествия погиб Исламов Рафиг Иса оглу, 1960 года рождения, являвшийся сотрудником ПО "Азнефть".

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и принимаются соответствующие меры.