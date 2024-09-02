https://news.day.az/society/1686359.html Крупный пожар в Баку - есть погибший
Крупный пожар в Баку - есть погибший
2 сентября на морской платформе №4 Управления нефтегазодобычи "28 Мая" ПО "Азнефть" произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азнефть", на место происшествия немедленно были привлечены противопожарные суда, распространение огня предотвращено в короткие сроки и пожар полностью потушен.
В результате происшествия погиб Исламов Рафиг Иса оглу, 1960 года рождения, являвшийся сотрудником ПО "Азнефть".
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и принимаются соответствующие меры.
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