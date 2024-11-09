Погиб азербайджанский военнослужащий

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего воинской части № N Государственной пограничной службы Азербайджана Оруджева Хабиба Ильхам оглу в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил старший помощник военной прокуратуры - руководитель пресс-службы военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"На основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры и Отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики осмотрели место происшествия и тело, изъяли важные для дела предметы в качестве вещественных доказательств, и осуществили иные действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы", - сказал он.

Фирад Алиев добавил, что в настоящее время расследование продолжается и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.