COP for Hope: В связи с COP29 увеличено количество мобильных информационных центров

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Джаваншир Байрамов.

Как передает Day.Az, он сообщил Trend, что Государственное агентство по туризму Азербайджана и Бюро по туризму готовились к COP29 почти год.

"Более 200 отелей в Баку прошли классификацию и им присвоены звездные категории, соответствующие международным стандартам", - сказал он.

По его словам, наряду с этим, создана единая платформа бронирования. С помощью этой платформы туристы могут легко организовать свою поездку.

"Дополнительно можно отметить мобильные информационные центры. У нас и раньше были информационные центры. Они располагались на Приморском бульваре, улице Низами и в аэропорту. В связи с мероприятием COP29 мы увеличили количество мобильных информационных центров, а также открыли новые в 5 местах. Они находятся на территории транспортных хабов и рядом с отелями", - подчеркнул Байрамов.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.