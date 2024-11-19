Азербайджанский ученый избран членом 7-го Совета Международной конфуцианской ассоциации

В Пекине состоялась международная конференция, посвященная 2575-летию со дня рождения китайского философа Конфуция, и 7-й съезд Международной конфуцианской ассоциации.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в конференции приняли участие около 800 ученых-синологов из 110 стран.

Заведующий кафедрой азербайджанского языка факультета по Азии Пекинского университета иностранных языков, директор Центра по изучению Китая университета Хазар, доктор философии по филологии Агшин Алиев стал первым азербайджанцем, которого избрали членом 7-го Совета Международной конфуцианской ассоциации.

Отметим, что Международная конфуцианская ассоциация, созданная в 1994 году, объединяет в себе философов, лингвистов, переводчиков и литературоведов из 80 стран мира.