Временные перебои с подачей газа в одном из районов Азербайджана

21 ноября в городе Ширване ожидаются перебои с подачей газа из-за проведения ремонтных и монтажных работ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Сальянском региональном управлении по эксплуатации газа.

По данным источника, на основании письменного разрешения ПО "Азеригаз" подрядной организацией будет перенесен газопровод диаметром 76 мм, проходящий перед принадлежащей одному из граждан приусадебной территорией.

В связи с этим временно будет полностью приостановлено газоснабжение 880 абонентов, проживающих на части улиц Т.Исмайылова и Ф.Джавадова, а также в сельском жилом массиве.