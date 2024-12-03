Как долго продлится дождливая погода?

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются осадки.

Об этом сообщила Day.Az директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, по состоянию на 13:00 3 декабря осадки в некоторых частях полуострова носят ливневый характер. Гюльшад Мамедова также сказала, что ливни с перерывами продолжаться до утра 4 декабря.