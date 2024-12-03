https://news.day.az/society/1712442.html Как долго продлится дождливая погода? В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются осадки. Об этом сообщила Day.Az директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова. По ее словам, по состоянию на 13:00 3 декабря осадки в некоторых частях полуострова носят ливневый характер.
Как долго продлится дождливая погода?
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются осадки.
Об этом сообщила Day.Az директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.
По ее словам, по состоянию на 13:00 3 декабря осадки в некоторых частях полуострова носят ливневый характер. Гюльшад Мамедова также сказала, что ливни с перерывами продолжаться до утра 4 декабря.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре