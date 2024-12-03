В городе Шуша прошел Форум молодых ученых исламских стран

В "Молодежной столице исламского мира" - городе Шуша прошел Форум молодых ученых исламских стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. В ходе форума были обсуждены важнейшие вопросы, связанные с исламской культурой и цивилизацией, устойчивым развитием, технологическими инновациями, искусственным интеллектом, пятой промышленной революцией, а также ролью исламской науки и образования.

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Дильгам Тагиев отметил, что Исламский мир обладает богатым научным и культурным наследием. Он подчеркнул, что ученые из этих стран внесли значительный вклад в развитие мировой науки. Д.Тагиев также сообщил, что из более чем 320 тысяч студентов, обучающихся в 51 вузе Азербайджана, 96% составляют молодые люди.

Начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джаббаров выразил уверенность, что молодежь из исламского мира объединится и достигнет значительных успехов в области науки и образования. Он отметил, что благодаря этому мероприятию сотрудничество между исламскими странами будет активно развиваться.

В рамках форума прошел "Творческий марафон", организованный Министерством культуры, в котором талантливая и творческая молодежь из стран-членов Организации исламского сотрудничества представила свои работы в четырех областях - анимации, кино, моде и дизайне.

Церемония закрытия "Молодежной столицы" исламского мира состоится 4 декабря в Шуше.