Запущен еще один прямой автобус между Баку и Сумгайытом

Сегодня начал работу новый экспресс-маршрут №594, курсирующий от станцию метро "20 Января" до города Сумгайыт и обратно.

Как сообщает Day.Az, автобусы по этому маршруту будут ходить с интервалом в восемь минут. Проезд обойдется пассажирам в 80 гяпиков.

Недавно стали известны цена и места остановок на новом автобусном маршруте Баку-Сумгайыт.