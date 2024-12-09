https://news.day.az/society/1713797.html Запущен еще один прямой автобус между Баку и Сумгайытом Сегодня начал работу новый экспресс-маршрут №594, курсирующий от станцию метро "20 Января" до города Сумгайыт и обратно. Как сообщает Day.Az, автобусы по этому маршруту будут ходить с интервалом в восемь минут. Проезд обойдется пассажирам в 80 гяпиков.
Запущен еще один прямой автобус между Баку и Сумгайытом
Сегодня начал работу новый экспресс-маршрут №594, курсирующий от станцию метро "20 Января" до города Сумгайыт и обратно.
Как сообщает Day.Az, автобусы по этому маршруту будут ходить с интервалом в восемь минут. Проезд обойдется пассажирам в 80 гяпиков.
Недавно стали известны цена и места остановок на новом автобусном маршруте Баку-Сумгайыт.
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