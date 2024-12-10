В Баку будет морозно, пойдет первый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до 0 градусов.

Как сообщает Day.Az, 15 декабря в Баку днем температура воздуха составит 2 градуса, а ночью опустится до -1 градуса.

На 15 декабря в Баку прогнозируется мокрый снег в течение всего дня.

В этот день температура воздуха будет на 6-7 градусов ниже, чем в другие дни.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az