https://news.day.az/society/1714084.html В Баку будет морозно, пойдет первый снег - ДАТА В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до 0 градусов. Как сообщает Day.Az, 15 декабря в Баку днем температура воздуха составит 2 градуса, а ночью опустится до -1 градуса. На 15 декабря в Баку прогнозируется мокрый снег в течение всего дня.
В Баку будет морозно, пойдет первый снег - ДАТА
В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до 0 градусов.
Как сообщает Day.Az, 15 декабря в Баку днем температура воздуха составит 2 градуса, а ночью опустится до -1 градуса.
На 15 декабря в Баку прогнозируется мокрый снег в течение всего дня.
В этот день температура воздуха будет на 6-7 градусов ниже, чем в другие дни.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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