https://news.day.az/society/1714890.html Центральный парк в Баку расширят - проект на 38 млн. манатов В Ясамальском районе Баку планируются масштабные работы по благоустройству. Как передает Day.Az, информация об этом размещена на едином портале государственных закупок.
Центральный парк в Баку расширят - проект на 38 млн. манатов
В Ясамальском районе Баку планируются масштабные работы по благоустройству.
Как передает Day.Az, информация об этом размещена на едином портале государственных закупок.
В рамках проекта будет продолжено создание Центрального парка, охватывающего улицы С.Тагизаде, А.Шаига и Н.Ашурбекова, а также проведено благоустройство прилегающих территорий.
Согласно информации, подготовительные работы уже начаты. За реализацию проекта отвечает хозрасчётное ООО "Основное строительство и ремонт города Баку", подчиняющееся исполнительной власти города. Стоимость проекта оценивается в 38 миллионов манатов.
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