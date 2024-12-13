Центральный парк в Баку расширят

В Ясамальском районе Баку планируются масштабные работы по благоустройству.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на едином портале государственных закупок.

В рамках проекта будет продолжено создание Центрального парка, охватывающего улицы С.Тагизаде, А.Шаига и Н.Ашурбекова, а также проведено благоустройство прилегающих территорий.

Согласно информации, подготовительные работы уже начаты. За реализацию проекта отвечает хозрасчётное ООО "Основное строительство и ремонт города Баку", подчиняющееся исполнительной власти города. Стоимость проекта оценивается в 38 миллионов манатов.