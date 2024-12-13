https://news.day.az/society/1715161.html Медиатур по объектам, созданным в рамках программы самозанятости в Физули - ФОТО Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало очередной медиатур по малым хозяйствам, созданным в рамках программы самозанятости для жителей города Физули.
Медиатур по объектам, созданным в рамках программы самозанятости в Физули - ФОТО
Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало очередной медиатур по малым хозяйствам, созданным в рамках программы самозанятости для жителей города Физули.
Как сообщает Day.Az, журналистам была предоставлена информация о мерах социальной поддержки жителей, вернувшихся в родной край в рамках программы "Большое возвращение".
Было отмечено, что из переселенных в Физули жителей 39 человек уже обеспечены активами в рамках программы самозанятости и создали малые хозяйства.
Участники программы выразили удовлетворение оказанной им поддержкой для создания малого бизнеса.
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