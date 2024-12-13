Медиатур по объектам, созданным в рамках программы самозанятости в Физули

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало очередной медиатур по малым хозяйствам, созданным в рамках программы самозанятости для жителей города Физули.

Как сообщает Day.Az, журналистам была предоставлена информация о мерах социальной поддержки жителей, вернувшихся в родной край в рамках программы "Большое возвращение".

Было отмечено, что из переселенных в Физули жителей 39 человек уже обеспечены активами в рамках программы самозанятости и создали малые хозяйства.

Участники программы выразили удовлетворение оказанной им поддержкой для создания малого бизнеса.