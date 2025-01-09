В одном из районов Баку обнаружен наркопритон

Сотрудники Хазарского районного управления полиции в ходе операции, основанной на поступившей оперативной информации, обнаружили наркопритон в поселке Шувялан.

Как сообщает Day.Az, в результате были задержаны владелец дома Хикмет Асланов, который создал условия для употребления наркотиков, а также еще 12 человек, употреблявших наркотические вещества на этом адресе.

При осмотре дома были изъяты различные виды наркотических и психотропных веществ.

По факту происшествия в Хазарском районном управлении полиции ведется расследование.