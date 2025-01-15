https://news.day.az/society/1723017.html Взрыв в жилом доме в Баку На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о взрыве в квартире в жилом комплексе "Аг Шехер" на территории Хатаинского района Баку. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.
Взрыв в жилом доме в Баку
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о взрыве в квартире в жилом комплексе "Аг Шехер" на территории Хатаинского района Баку.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.
В связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены спасатели МЧС.
На месте взрыва принимаются меры по тушению огня.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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