Взрыв в жилом доме в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о взрыве в квартире в жилом комплексе "Аг Шехер" на территории Хатаинского района Баку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены спасатели МЧС.

На месте взрыва принимаются меры по тушению огня.

Будет предоставлена дополнительная информация.