Временные перебои с подачей газа в одном из районов Азербайджана

В некоторых населенных пунктах Агдашского района временно приостановят газоснабжение.

Об этом сообщили Day.Az в производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно данным, 16 января с 10:00 в связи с ремонтными работами, проводимыми по заказу Управления "Экспорт газа", планируется прекращение подачи газа с измерительного узла "Шамсабад 2-я линия".

В период проведения работ газоснабжение будет временно остановлено для части Агдашского района (часть города Агдаш, 19 населенных пунктов района, 6 нежилых). Подача газа возобновится сразу после завершения ремонтных мероприятий.