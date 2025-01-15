https://news.day.az/society/1723088.html Временные перебои с подачей газа в одном из районов Азербайджана В некоторых населенных пунктах Агдашского района временно приостановят газоснабжение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Временные перебои с подачей газа в одном из районов Азербайджана
В некоторых населенных пунктах Агдашского района временно приостановят газоснабжение.
Об этом сообщили Day.Az в производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Согласно данным, 16 января с 10:00 в связи с ремонтными работами, проводимыми по заказу Управления "Экспорт газа", планируется прекращение подачи газа с измерительного узла "Шамсабад 2-я линия".
В период проведения работ газоснабжение будет временно остановлено для части Агдашского района (часть города Агдаш, 19 населенных пунктов района, 6 нежилых). Подача газа возобновится сразу после завершения ремонтных мероприятий.
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