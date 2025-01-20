В одном из районов Баку 3 дня не будет воды

С 20 января до 23 января в Низаминском районе Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Азербайджанском государственном агентстве водных ресурсов.

По предоставленной информации, перебои связаны с проведением комплексных ремонтных работ на водопроводной линии. Специалисты будут выполнять технические работы, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение в будущем.