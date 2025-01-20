https://news.day.az/society/1724131.html В одном из районов Баку 3 дня не будет воды В Баку прекратят подачу воды из-за ремонтных работ.
В одном из районов Баку 3 дня не будет воды
С 20 января до 23 января в Низаминском районе Баку будут наблюдаться перебои в подаче воды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Азербайджанском государственном агентстве водных ресурсов.
По предоставленной информации, перебои связаны с проведением комплексных ремонтных работ на водопроводной линии. Специалисты будут выполнять технические работы, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение в будущем.
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