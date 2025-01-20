https://news.day.az/society/1724191.html Задержанный в Иране Фарид Сафарли передан Азербайджану - ФОТО В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики гражданин Азербайджана Сафарли Фарид, задержанный в 2023 году в Исламской Республике Иран, был передан Азербайджану в рамках международного правового сотрудничества 18 января 2025 года.
Задержанный в Иране Фарид Сафарли передан Азербайджану - ФОТО
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики гражданин Азербайджана Сафарли Фарид, задержанный в 2023 году в Исламской Республике Иран, был передан Азербайджану в рамках международного правового сотрудничества 18 января 2025 года.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Фарид Сафарли воссоединился с семьей после прохождения медицинского обследования.
Принятие необходимых мер по защите прав и интересов граждан Азербайджанской Республики за рубежом будет продолжено.
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