Есть ли граждане Азербайджана среди пострадавших при пожаре в Турции?

Среди погибших и пострадавших при пожаре, произошедшем в горнолыжном центре Карталкая в провинции Болу Турции, граждан Азербайджана нет.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на запрос Day.Az.

Напомним, что число погибших в результате пожара достигло 66 человек, еще 51 человек получил ранения.

Пожар начался прошлой ночью около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажного здания отеля. На место происшествия были направлены 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина возгорания пока неизвестна, но предположительно пожар начался на этаже, где находился ресторан. В момент происшествия в отеле находились 234 гостя.

По факту пожара начато расследование.