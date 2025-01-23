https://news.day.az/society/1724986.html В Габалинском районе утонул человек В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в селе Нохургышлаг Габалинского района один человек утонул в озере.
В Габалинском районе утонул человек
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в селе Нохургышлаг Габалинского района один человек утонул в озере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией к поискам привлечены спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах и Северо-западного регионального центра министерства.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее мы сообщали, что в Зардабском районе утонул человек.
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