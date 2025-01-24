В Габале утонул мужчина

Найдено тело 40-летнего мужчины, утонувшего в озере Нохур в Габале.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Водолазно-поисковая группа Госслужбы МЧС извлекла из воды тело Гарибова Ильхама Ислам оглу, 1985 г. р., утонувшего в озере Нохур на территории села Нохургышлаг Габалинского района.

Ранее мы сообщали, что в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в селе Нохургышлаг Габалинского района один человек утонул в озере.