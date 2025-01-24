https://news.day.az/society/1725103.html В Габале утонул мужчина Найдено тело 40-летнего мужчины, утонувшего в озере Нохур в Габале. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС. Водолазно-поисковая группа Госслужбы МЧС извлекла из воды тело Гарибова Ильхама Ислам оглу, 1985 г. р., утонувшего в озере Нохур на территории села Нохургышлаг Габалинского района.
В Габале утонул мужчина
Найдено тело 40-летнего мужчины, утонувшего в озере Нохур в Габале.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Водолазно-поисковая группа Госслужбы МЧС извлекла из воды тело Гарибова Ильхама Ислам оглу, 1985 г. р., утонувшего в озере Нохур на территории села Нохургышлаг Габалинского района.
Ранее мы сообщали, что в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в селе Нохургышлаг Габалинского района один человек утонул в озере.
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