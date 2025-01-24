Стало известно, когда огласят предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL
Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL близ Актау могут быть опубликованы на следующей неделе.
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявил вице-премьер Казахстана, глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Канат Бозумбаев.
"Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная ее часть будет опубликована Министерством транспорта. Рекомендуется в течение 30 дней со дня авиапроисшествия публиковать результаты. Думаю, что международная комиссия должна уложиться в этот срок", - сказал он.
Кроме того, вице-министр напомнил, что под эгидой Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту крушения.
"Это дело на контроле у транспортного прокурора. Проведены баллистическая и взрывотехническая экспертизы. Работа сейчас там продолжается", - добавил Бозумбаев.
Напомним, что что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.
В результате крушения 27 человек были доставлены в больницу. Среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.
Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре