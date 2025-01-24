Автомойки повышают расценки:

В последние месяцы автолюбители Азербайджана отмечают повышение стоимости услуг автомоек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, это касается как столицы Баку, так и регионов страны.

По словам водителей, минимальная цена за мойку седана в Баку теперь составляет 10 манатов, тогда как для внедорожников она начинается от 15 манатов.

Один из водителей поделился своим наблюдением: "Расходы на автомобиль заметно увеличились. Ранее мойка обходилась в 8-10 манатов, а теперь цена выросла до 15 манатов".

Сотрудники автомоек подтверждают изменения, особенно на услуги с дополнительными опциями. Так, базовая мойка седанов сейчас стоит около 25 манатов, а для внедорожников и кроссоверов - порядка 30 манатов. За уход за кожаным салоном придется заплатить дополнительно 20-30 манатов, в зависимости от автомобиля.

В премиальных автомойках предлагают услуги высокого уровня, включая трехступенчатую мойку с использованием современных технологий, нанесение воскового покрытия и сушку воздухом. После такой обработки автомобиль возвращают клиенту в идеальном состоянии.

Подорожание затронуло и регионы страны. Например, в Исмаиллы и Товузе стоимость услуг увеличилась на 2-3 маната, что объясняется ростом цен на моющие средства. Однако в Гяндже ситуация стабильная - там цены остались на уровне 6-7 манатов. Как утверждают местные мойщики, если водитель готов сам вытирать машину и чистить салон, он может сэкономить, заплатив всего 3 маната за воду и моющие средства.

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