Шокирующая находка в консервированной кильке

В консервированной кильке был обнаружен предмет, напоминающий камень или плесень.

Как передает Day.Az, об этом клиент поделился в социальных сетях.

По словам клиента, в консерве, которую он купил в магазине "Dad" в Балаханы, он обнаружил нечто, что невозможно понять, что это такое. По виду это напоминало плесень.

Подобные "находки" в пищевых продуктах вызывают серьезную озабоченность, и потребителям рекомендуется всегда быть осторожными.