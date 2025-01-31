https://news.day.az/society/1726912.html Шокирующая находка в консервированной кильке - ФОТО В консервированной кильке был обнаружен предмет, напоминающий камень или плесень.
Шокирующая находка в консервированной кильке - ФОТО
В консервированной кильке был обнаружен предмет, напоминающий камень или плесень.
Как передает Day.Az, об этом клиент поделился в социальных сетях.
По словам клиента, в консерве, которую он купил в магазине "Dad" в Балаханы, он обнаружил нечто, что невозможно понять, что это такое. По виду это напоминало плесень.
Подобные "находки" в пищевых продуктах вызывают серьезную озабоченность, и потребителям рекомендуется всегда быть осторожными.
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