Итоги торговых операций между Азербайджаном и Россией

В прошлом году объем торговых операций между Азербайджаном и Россией составил 4,8 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 441,1 миллиона долларов США или 10,1% больше, чем в 2023 году.

За отчетный период торговый оборот с Россией составил 10,08% от общего объема внешней торговли Азербайджана.

В прошлом году Азербайджан экспортировал в Россию товары на сумму 1,2 миллиарда долларов США, что на 18,1 миллиона долларов США или 1,5% меньше, чем в 2023 году. За этот период экспорт в Россию составил 4,44% от общего объема экспорта страны.

В 2024 году Азербайджан увеличил импорт товаров из России по сравнению с предыдущим годом на 459,1 миллиона долларов США или 14,5%, доведя его до 3,6 миллиарда долларов США. В этом периоде импорт из России составил 17,20% от общего объема импорта страны.

Стоит отметить, что в 2024 году Азербайджан провел торговые операции с 180 странами на сумму 47,6 миллиарда долларов США, что на 3,6 миллиарда долларов США или 7% меньше, чем в 2023 году.

26,5 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота пришлись на экспорт, а 2,6 миллиарда долларов США на импорт.

За последний год экспорт снизился на 7,3 миллиарда долларов США или на 21,7%, в то время как импорт увеличился на 3,8 миллиарда долларов США или на 21,8%.

В результате образовалось положительное сальдо в размере 5,5 миллиарда долларов США, что в трое меньше по сравнению с предыдущим годом.