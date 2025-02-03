В Азербайджане завершились зимние каникулы

Сегодня завершаются зимние каникулы для учащихся общеобразовательных учреждений с пятидневной учебной неделей в рамках 2024-2025 учебного года.

Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", зимние каникулы проходили с 27 по 31 января и распространялись также на подготовительные группы.

Для школ с шестидневной учебной неделей занятия уже возобновились - первым учебным днем после каникул стало 1 февраля 2025 года.