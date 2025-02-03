В Азербайджане нейтрализована террористическая группировка

На территории Азербайджанской Республики сотрудниками Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел были проведены совместные комплексные меропроиятия по выявлению террористических провокационных действий и пресечению противоправной деятельности членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями.

Как сообщает Day.Az об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий установлено, что ранее осуждённый за участие в деятельности террористической группы "Лесные братья" Гадир Гаджиев вступил в преступные связи с жителями Гусарского района - Кямраном Керимхановым, Умудом Гюльалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафарелиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими.