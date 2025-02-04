Как распознать лжестоматолога?

Лечение зубов является одной из самых востребованных медицинских процедур в Азербайджане. Однако, как выяснилось, не все люди в белых халатах, предлагающие свои услуги, имеют законное право на осуществление стоматологической деятельности.

По словам челюстно-лицевого хирурга-имплантолога Турала Мирзоева, немало пациентов уже пострадали от рук "дантистов-самозванцев". "Они создают множество проблем, которые порой невозможно исправить", - отмечает он.

Особенно остро эта проблема стоит в регионах страны. Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла убежден, что для предотвращения подобных случаев необходимо создание единой системы контроля. По его мнению, в регионах работает большое количество "специалистов" с поддельными дипломами.

Как сообщает Day.Az, в Центре аналитической экспертизы Минздрава Азербайджана подчеркнули, что стоматологическая деятельность требует наличия специальной лицензии и сертификационного свидетельства.

"Лица, не имеющие лицензии на хирургическую стоматологическую деятельность, не могут проводить такие операции, как удаление зубов и установка имплантов", - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что в регионах все еще орудуют нелегальные стоматологи, в отношении которых принимаются соответствующие меры.