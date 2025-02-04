https://news.day.az/society/1727815.html

В Национальном парке задержан браконьер

В ходе контрольных мер, проведенных на территории Гызылагаджаского национального парка, за незаконную охоту задержан житель села Гызылагадж Масаллинского района Керим Гулиев. Как сообщили Day.Az в Службе охраны биоразнообразия, у него было изъято охотничье ружье. По факту составлен протокол и приняты соответствующие меры.