https://news.day.az/society/1727815.html В Национальном парке задержан браконьер В ходе контрольных мер, проведенных на территории Гызылагаджаского национального парка, за незаконную охоту задержан житель села Гызылагадж Масаллинского района Керим Гулиев. Как сообщили Day.Az в Службе охраны биоразнообразия, у него было изъято охотничье ружье. По факту составлен протокол и приняты соответствующие меры.
В Национальном парке задержан браконьер
В ходе контрольных мер, проведенных на территории Гызылагаджаского национального парка, за незаконную охоту задержан житель села Гызылагадж Масаллинского района Керим Гулиев.
Как сообщили Day.Az в Службе охраны биоразнообразия, у него было изъято охотничье ружье.
По факту составлен протокол и приняты соответствующие меры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре