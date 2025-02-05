Статистика раскрытия преступлений за сутки

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 53 преступления, зарегистрированных за этот период, а также 12 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 74 человека, находящихся в розыске, включая 70 человек, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 31 преступление, связанное с наркотиками, а также 21 факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 47 подозреваемых.