Генпрокуратура и минздрав Азербайджана распространили совместное обращение по поводу пластических хирургов
В последние дни в различных медиа распространяется информация об аннулировании свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности некоторых пластических хирургов в Азербайджане.
Как передает Day.Az, в связи с этим Генеральная прокуратура и министерство здравоохранения Азербайджанской Республики распространили совместную информацию.
"Как сообщалось ранее, учитывая многочисленные обращения граждан начата проверка относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории страны. С этой целью создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и министерства науки и образования.
В настоящее время Специальная инспекционная комиссия в индивидуальном порядке проводит проверку представленных документов. Подробная информация об окончательном решении будет предоставлена после завершения работы комиссии. Призываем подходить более ответственно к этому чувствительному для общественности вопросу и ждать окончательных результатов работы комиссии",- говорится в совместном обращении ведомств.
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