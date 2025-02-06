Школы Азербайджана могут перейти на гибкий график

Если нам удастся прийти к общему показателю в вопросе согласования рабочего времени родителей и начала уроков, то школы перейдут на гибкий график.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Изменение графика работы отражено в "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы", но точных данных по этому вопросу пока предоставить не могу", - отметил глава ведомства.