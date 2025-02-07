Подозрительные записки в бакинской школе: полиция начала расследование

В бакинской средней школе №210 ученикам раздавали листовки с логотипом некой игры и мобильным номером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом рассказал гражданин Нурлан Мирали на своей странице в Facebook.

По его словам, две старшеклассницы подошли к его дочери, ученице 5-го класса, и ее одноклассникам, после чего раздали листовки. На одной стороне был указан мобильный номер, а на другой - логотип неизвестной игры и надпись на русском языке: "Напиши мне".

"Я поискал информацию об этой игре в Google. Она распространена по всему миру, и есть сообщения о случаях самоубийства среди детей. Мы несколько раз звонили по указанному номеру, но, услышав наш голос, на той стороне сразу отключались", - отметил Мирали.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев сообщил, что полиция начала расследование по данному факту.