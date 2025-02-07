В парламенте Азербайджана заслушают доклад министерства юстиции

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана будет заслушан доклад министерства юстиции.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в повестку заседания комитета по региональным вопросам, которое состоится 10 февраля.

Так, на заседании комитета будет представлен годовой доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Отметим, что согласно закону "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики о применении закона "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1 данного закона, осуществляет министерство юстиции Азербайджанской Республики.