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В горных районах выпал снег - Фактическая погода

Обнародована фактическая погода на 09.00 8 февраля. Как передает Day.Az, на территории республики наблюдается ветреная погода с осадками. Высота снежного покрова в Лерике составила 79 см. Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 м/с. Высота волн в Каспийском море достигла 5.8 м.