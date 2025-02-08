В горных районах выпал снег

Обнародована фактическая погода на 09.00 8 февраля.

Как передает Day.Az, на территории республики наблюдается ветреная погода с осадками. Высота снежного покрова в Лерике составила 79 см.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 м/с.

Высота волн в Каспийском море достигла 5.8 м.