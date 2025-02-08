https://news.day.az/society/1728763.html

Названо число жертв при пожарах в Азербайджане в 2024 году

В прошлом году в Азербайджане было проведено расследование по 1649 фактам пожаров. Об этом Day.Az сообщили в МЧС. Во время пожаров погибли 40 человек, 210 получили травмы. Это на 1 погибшего или на 2% больше, а также на 42 пострадавших или 25% больше чем в 2023 году.