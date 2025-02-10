Сильный ветер столкнул человека прямо под автобус

В Хырдалане 8 февраля произошел смертельный инцидент на дороге, в результате которого погиб 68-летний мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия, а именно сильный ветер, зафиксированный в тот день.

Пешеход Джаваншир Аскеров (1957 г.р.) двигался по тротуару, когда внезапный мощный порыв ветра сбил его с ног. Потеряв равновесие, он оказался на проезжей части в момент, когда там находился автобус İsuzu, выполнявший рейс по маршруту №517. В результате падения голова мужчины попала под колесо транспортного средства. Джаваншир Аскеров получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

По факту трагедии в Абшеронском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.