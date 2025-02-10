https://news.day.az/society/1729180.html Скольким людям были назначены соцпособия и пенсии за январь 2025 г.? - ЦИФРЫ В Азербайджане в январе 2026 года в проактивном порядке через электронную инфраструктуру определено 26 тысяч 092 пенсий, пособий и стипендий. Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.
Скольким людям были назначены соцпособия и пенсии за январь 2025 г.? - ЦИФРЫ
В Азербайджане в январе 2026 года в проактивном порядке через электронную инфраструктуру определено 26 тысяч 092 пенсий, пособий и стипендий.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 4856 из них - пенсии, а 21 236 - пособия (в том числе выплачиваемые за счет обязательного государственного социального страхования) и стипендии.
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