Скольким людям были назначены соцпособия и пенсии за январь 2025 г.?

В Азербайджане в январе 2026 года в проактивном порядке через электронную инфраструктуру определено 26 тысяч 092 пенсий, пособий и стипендий.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 4856 из них - пенсии, а 21 236 - пособия (в том числе выплачиваемые за счет обязательного государственного социального страхования) и стипендии.