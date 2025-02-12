В Баку пойдет дождь, в некоторых районах снег

14 февраля в Баку и на Абшероне прогнозируются осадки в виде дождя.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ночь на 13 февраля и утром в восточных районах ожидаются дожди, а с 14 по 15 февраля осадки затронут большую часть страны. В горных и предгорных зонах осадки выпадут в виде снега.

Температура воздуха снизится до 4 градусов тепла. В некоторых горных районах возможно образование гололеда, а также существует риск паводков.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az