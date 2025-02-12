https://news.day.az/society/1729634.html В Баку пойдет дождь, в некоторых районах снег - ДАТА 14 февраля в Баку и на Абшероне прогнозируются осадки в виде дождя. По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ночь на 13 февраля и утром в восточных районах ожидаются дожди, а с 14 по 15 февраля осадки затронут большую часть страны. В горных и предгорных зонах осадки выпадут в виде снега.
В Баку пойдет дождь, в некоторых районах снег - ДАТА
14 февраля в Баку и на Абшероне прогнозируются осадки в виде дождя.
По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ночь на 13 февраля и утром в восточных районах ожидаются дожди, а с 14 по 15 февраля осадки затронут большую часть страны. В горных и предгорных зонах осадки выпадут в виде снега.
Температура воздуха снизится до 4 градусов тепла. В некоторых горных районах возможно образование гололеда, а также существует риск паводков.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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