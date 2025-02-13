Известный ресторан в Баку закрыли за нарушения

Государственная служба пожарного надзора при Министерстве по чрезвычайным ситуациям провела проверку ресторана Show Baku в рамках мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, инспекция, проведённая в заведении, расположенном в Бинагадинском районе Баку, выявила серьёзные нарушения, представляющие угрозу для посетителей, персонала, окружающей среды и имущества.

Из-за грубого несоблюдения требований пожарной безопасности было принято решение о временном закрытии ресторана. Представителю заведения передан официальный документ о приостановке его деятельности.