Россияне смогут проверять срок пребывания в Азербайджане через онлайн-калькулятор

Как известно, с 1 января 2025 года гражданам Российской Федерации и лицам без гражданства, постоянно проживающим в России, разрешается пребывать в Азербайджане без визы на срок до 90 дней в течение одного календарного года.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе Азербайджана.

"В целях соблюдения требований законодательства, а также обеспечения гибкости в планировании поездок граждан Российской Федерации в страну, Государственной миграционной службой на официальном интернет-сайте Службы введен электронный калькулятор "Проверь срок временного пребывания", который позволяет рассчитывать неиспользованный срок временного пребывания в стране в рамках календарного года.

С помощью этого инструмента граждане РФ смогут онлайн проверить, сколько дней они могут еще находиться в Азербайджане без визы в течение текущего года.

Для этого, на официальном интернет-ресурсе Службы необходимо перейти в раздел "Проверь срок временного пребывания" и в открывшемся окне ввести последовательно даты въезда и выезда лица в течение текущего календарного года. После отправки запроса количество неиспользованных дней срока временного пребывания на территории страны в текущем календарном году будет предоставлено пользователям в режиме реального времени.

Дополнительную информацию можно получить обратившись в колл-центр Государственной службы миграции по телефону (012) 919 или через официальные страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram) и электронную почту [email protected].