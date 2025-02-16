https://news.day.az/society/1730586.html

Цепная авария в Уджаре - есть погибшие - ФОТО

В Уджаре в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей по территории района. По предварительным данным, в результате столкновения 13 автомобилей погибли 2 человека, более 10 получили травмы.