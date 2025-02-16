https://news.day.az/society/1730586.html Цепная авария в Уджаре - есть погибшие - ФОТО В Уджаре в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей по территории района. По предварительным данным, в результате столкновения 13 автомобилей погибли 2 человека, более 10 получили травмы.
Цепная авария в Уджаре - есть погибшие - ФОТО
В Уджаре в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей по территории района.
По предварительным данным, в результате столкновения 13 автомобилей погибли 2 человека, более 10 получили травмы.
Пострадавшие госпитализированы в Центральную больницу Уджарского района.
По факту проводится расследование.
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