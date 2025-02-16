Цепная авария в Уджаре

В Уджаре в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей по территории района.

По предварительным данным, в результате столкновения 13 автомобилей погибли 2 человека, более 10 получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы в Центральную больницу Уджарского района.

По факту проводится расследование.