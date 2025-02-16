https://news.day.az/society/1730671.html Результаты экзамена для поступления на госслужбу 16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку и Нахчыване экзамены для поступления на государственную службу по административным должностям категорий AB, AC, BA и BB. Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен проходил посредством компьюетров в течение трех часов.
Результаты экзамена для поступления на госслужбу
16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку и Нахчыване экзамены для поступления на государственную службу по административным должностям категорий AB, AC, BA и BB.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен проходил посредством компьюетров в течение трех часов.
В экзамене приняли участие 796 кандидатов, из которых в общей сложности добились успеха 265 кандидатов.
Сегодня также проводится тестовый экзамен для продолжения деятельности на государственной службе. Экзамен начнется в 16: 00.
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