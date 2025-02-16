https://news.day.az/society/1730673.html Вниманию метеочувствительных людей Объявлен медико-метеорологический прогноз на 17 февраля. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 17 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер. Ожидаемые погодные условия могут вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.
Вниманию метеочувствительных людей
Объявлен медико-метеорологический прогноз на 17 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 17 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер.
Ожидаемые погодные условия могут вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.
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