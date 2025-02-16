Вниманию метеочувствительных людей

Объявлен медико-метеорологический прогноз на 17 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 17 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер.

Ожидаемые погодные условия могут вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.