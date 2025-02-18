Почему в Баку возникают пробки в непиковые часы?

Безответственность некоторых водителей создает пробки на дорогах даже в непиковые часы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, это отчетливо видно в видеопубликациях Центра интеллектуального управления транспортом.

С начала года по сегодняшний день в зоне наблюдения камер Центра произошло около 200 аварий, и примерно столько же автомобилей с техническими неисправностями осталось на дороге. Причиной заторов стали ДТП и поломки транспортных средств.

Как отметил руководитель отдела по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Омар Хыдыров, одной из главных причин пробок на многополосных дорогах является нарушение водителями правил остановки и стоянки. Для устранения проблемы сотрудники Бакинского городского управления Государственной дорожной полиции незамедлительно получают соответствующую информацию.

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