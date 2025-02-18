https://news.day.az/society/1731194.html Изменено расписание движения по одному из внутренних направлений ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях обеспечения более комфортной посадки и высадки пассажиров ввело корректировки в расписание движения. Как сообщили Day.Az в АЖД, время отправления поезда из Балакена в Баку сдвинуто с 22:10 на 22:00. Кроме того, увеличено время стоянки поездов на станциях и остановках.
Изменено расписание движения по одному из внутренних направлений
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях обеспечения более комфортной посадки и высадки пассажиров ввело корректировки в расписание движения.
Как сообщили Day.Az в АЖД, время отправления поезда из Балакена в Баку сдвинуто с 22:10 на 22:00.
Кроме того, увеличено время стоянки поездов на станциях и остановках.
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