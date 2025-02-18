Изменено расписание движения по одному из внутренних направлений

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях обеспечения более комфортной посадки и высадки пассажиров ввело корректировки в расписание движения.

Как сообщили Day.Az в АЖД, время отправления поезда из Балакена в Баку сдвинуто с 22:10 на 22:00.

Кроме того, увеличено время стоянки поездов на станциях и остановках.