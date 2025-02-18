Основные сферы деятельности иностранцев в Азербайджане

По данным на конец 2024 года 8 141 иностранец и лицо без гражданства имели продленные разрешения на работу на территории страны для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, 34,7 процента из них имели разрешения на работу в строительстве, 9,8 процента - в горнодобывающей промышленности, 9,3 процента - в обрабатывающей промышленности, 8,6 процента - в сфере размещения туристов и общественного питания, 6,1 процента - в сфере торговли, ремонт транспортных средств, 5,4 процента - в сфере образования и 26,1 процента - в других областях.