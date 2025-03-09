https://news.day.az/society/1735622.html Тяжелое ДТП на магистрали Баку-Газах, есть пострадавшие - ФОТО На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через город Ширван, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21099" съехал с дороги и перевернулся. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии 2 человека получили тяжелые травмы. На магистрали в направлении Баку образовался затор.
Тяжелое ДТП на магистрали Баку-Газах, есть пострадавшие - ФОТО
На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через город Ширван, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21099" съехал с дороги и перевернулся.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии 2 человека получили тяжелые травмы.
На магистрали в направлении Баку образовался затор.
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