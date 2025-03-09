Тяжелое ДТП на магистрали Баку-Газах,

На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через город Ширван, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21099" съехал с дороги и перевернулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии 2 человека получили тяжелые травмы.

На магистрали в направлении Баку образовался затор.

 