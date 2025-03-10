В Ханкенди пришла весна

Многие годы Ханкенди был словно погружен во мрак, находясь под оккупацией. Сегодня же все по-другому. В Ханкенди пришла долгожданная прекрасная весна.

Как сообщает Day.Az, в городе проводятся работы по очистке и благоустройству после зимнего сезона.

В местах отдыха, куда чаще всего направляются жители, наряду с работами по благоустройству, высаживают цветы. Посаженные как в Центральном парке, так и на прилегающих территориях цветы придают дополнительной красоты этому городу.

Отметим, что в сентябре 2023 года в результате 23-часовых антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан положил конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе и полностью восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями. Азербайджанская армия освободила Ханкенди, положив конец 35-летней разлуке, и сегодня этот древний азербайджанский город вновь наполнен радостью.