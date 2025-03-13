https://news.day.az/society/1736929.html В Азербайджане утверждена номенклатура чрезвычайных резервов Утверждена номенклатура чрезвычайных запасов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az. Согласно документу, Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики и другие ответственные структуры должны решить вопросы, вытекающие из этого постановления.
В Азербайджане утверждена номенклатура чрезвычайных резервов
Утверждена номенклатура чрезвычайных запасов.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно документу, Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики и другие ответственные структуры должны решить вопросы, вытекающие из этого постановления.
Кроме того, отменено постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об утверждении номенклатуры государственных резервов, предназначенных для использования в чрезвычайных ситуациях".
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