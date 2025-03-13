В Азербайджане утверждена номенклатура чрезвычайных резервов

Утверждена номенклатура чрезвычайных запасов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики и другие ответственные структуры должны решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

Кроме того, отменено постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об утверждении номенклатуры государственных резервов, предназначенных для использования в чрезвычайных ситуациях".