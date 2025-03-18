В Карабахском университете прошло мероприятие по случаю праздника Новруз

В Карабахском университете организованы мероприятия и концертная программа по случаю Илахыр чершенбе и праздника Новруз.

Как сообщает Day.Az, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, открывая мероприятие вступительным словом, рассказал о том, что празднование в городе Ханкенди Илахыр чершенбе и праздника Новруз вселяет гордость в каждого азербайджанца.

Ш.Байрамов поздравил профессорско-преподавательский, административный и студенческий состав Карабахского университета с праздником.

Мероприятие продолжилось художественной программой. В программе студентами Карабахского университета были представлены национальные танцы и сценки, отражающие традиции праздника Новруз. Кроме того, на мероприятии были исполнены национальные песни в исполнении учителей и студентов.

В завершение вокруг праздничного костра был организован танец "Яллы" с участием преподавателей и студентов университета.